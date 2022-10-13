Ди Мария из-за травмы пропустит около трёх недель

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария пропустит около 20 дней из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

«Диагностические тесты выявили слабовыраженное повреждение подколенного сухожилия правого бедра. Для его полного восстановления потребуется около 20 дней», — написано в сообщении клуба.

Напомним, он получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Маккаби» из Хайфы и был заменён на 24-й минуте. Команды играли на стадионе «Сэмми Офер» в Израиле. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт на седьмой минуте открыл Омер Атцили после паса Пьера Корню. На 42-й минуте Атцили оформил дубль. Ему ассистировал Францди Пьерро.

Новость по теме Полиция сумела предотвратить ограбление виллы игрока «Ювентуса» Анхеля Ди Марии

Видео: Топ голевых передач 8-го тура Ла Лиги

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.