Ди Мария из-за травмы пропустит около трёх недель

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария пропустит около 20 дней из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.
«Диагностические тесты выявили слабовыраженное повреждение подколенного сухожилия правого бедра. Для его полного восстановления потребуется около 20 дней», — написано в сообщении клуба.
Напомним, он получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Маккаби» из Хайфы и был заменён на 24-й минуте. Команды играли на стадионе «Сэмми Офер» в Израиле. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт на седьмой минуте открыл Омер Атцили после паса Пьера Корню. На 42-й минуте Атцили оформил дубль. Ему ассистировал Францди Пьерро.
Видео: Топ голевых передач 8-го тура Ла Лиги
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 13 октября 2022
-
15:00
-
14:54
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:03
-
14:03
-
14:02
-
13:56
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:14
-
13:10
-
13:06
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:46
-
12:46
-
12:41
-
12:33
-
12:26
-
12:26
-
12:20
-
12:15
-
12:09
-
12:07
-
12:06
-
11:57
-
11:55