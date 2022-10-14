Анри — об игре Вернера в матче с «Селтиком»: в «Челси» бы он не принял верных решений

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о нападающем «РБ Лейпциг» Тимо Вернере, который сумел забить гол и отдать голевую в матче четвёртого тура Лиги чемпионов с «Селтиком».



«Я назову это уверенностью. У вас есть игроки, которым всё равно, если вы их обнимете. Придут, казнят и уйдут. Но также у вас есть игроки, которым нужно чувствовать любовь. Им нужно почувствовать, может быть, что они будут играть все 90 минут. Лучший пример – второй гол в матче с «Селтиком».

Прежде всего, при первом приёме Тимо Вернер никогда бы не опустил этот мяч в «Челси», и тогда он никогда бы не увидел Форсберга. Он бы поторопился, пытаясь что-то сделать, слишком много бы об этом думал и переусердствовал. Возможно, он бы пробил, потому что люди говорили, что он не может забить в «Челси», а когда ты забиваешь снова, это придаёт тебе уверенности. Затем я вижу, как он пасует снаряд левой ногой в нужную зону.



Я не говорю, что Вернера не любили в «Челси». Но если он не чувствовал этого так, как сейчас в Лейпциге, тогда бы он не был в лучшей форме и не принял правильного решения”, — цитирует Анри talkSPORT.

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