Мактоминей повторил достижение Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей забил единственный гол своей команды в матче 4-го тура Лиги Европы с кипрской «Омонией». Хавбек вышел на поле на 81-й минуте, заменив Каземиро, и забил уже в компенсированное к матчу время. Таким образом, Мактоминей стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», который вышел на замену и забил победный гол в добавленное время со времён финала Лиги чемпионов — 1999. Об этом сообщает портал Opta.



В 1999 году в матче с «Баварией» манкунианцы уступали немцам в счёте большую часть матча, англичане смогли перевернуть ход игры в добавленные минуты: отличились Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер. Оба игрока вышли на замену – Шерингем вошёл в игру на 67-й минуте, норвежец – на 81-й.

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