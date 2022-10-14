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Виллиан Роша рассказал, чем российская лига отличается от бразильской и португальской

Виллиан Роша рассказал, чем российская лига отличается от бразильской и португальской
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27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша объяснил, чем российская лига отличается от бразильской и португальской.

«Многие вещи в России устроены как в Португалии. Например, переходные фазы. Хотя в Португалии их всё-таки меньше. В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда. Приходится больше бегать, но это точно не проблема для меня. В предыдущей команде («Портимоненсе» – Прим. «Чемпионата») наша линия обороны садилась ниже. Там больше выжидали, а в ЦСКА эта линия выше. Мы сразу держим соперника», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В текущем сезоне РПЛ Роша провёл четыре матча и отметился одним голом.

Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:

«Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА «Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА
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