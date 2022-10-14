Бородюк: разговоры о моём будущем идут. Будут конкретные предложения — буду рассматривать

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался по поводу своего будущего. По словам специалиста, разговоры о его возможном трудоустройстве идут, однако конкретных предложений он пока не получал.

«Будут конкретные предложения — буду рассматривать. Разговоры на эту тему идут. Некоторые тренеры говорят: «Я завтра-послезавтра приму команду». Нет, я так не скажу. Когда у меня какая-то конкретика будет, сразу вам об этом скажу», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Бородюка «Торпедо» вышло в Российскую Премьер-Лигу. Однако в элитном дивизионе работа Александра не задалась – в пяти стартовых матчах чемпионата московский клуб набрал всего одно очко, после чего тренер был отправлен в отставку. Сейчас «Торпедо» возглавляет Андрей Талалаев.