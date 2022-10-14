Бывший тренер Сильянова: в «Локо» сказали: «Извини, Саша, ты только третий»

Футбольный тренер Александр Селиванов рассказал, почему «Локомотив» не оставил в своём расположении защитника Александра Сильянова, а отдал его в аренду «Ростову». По его словам, Марвин Комппер и Томас Цорн, тогда ещё работавшие в «Локо», сказали Сильянову, что он не попадает в число сильнейших на своей позиции.

«Летом Саша вернулся в Москву из «Ростова». Он очень хотел остаться в «Локомотиве», мечтал играть за эту команду. Быстрее всех пробежал тесты. Комппер на тренировке устроил ему коридор, хвалил: «Сильянов — вообще красавчик, это наше будущее». А через два дня они с Цорном говорят: «Извини, Саша, но ты у нас только третий на позиции». Для него это был шок», — сказал Селиванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.