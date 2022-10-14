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Источник: Антон Миранчук не сыграет с «Торпедо»

Источник: Антон Миранчук не сыграет с «Торпедо»
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук пропустит матч с «Торпедо». Об этом сообщил Мetaratings.

Миранчук получил повреждение и был заменён в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (2:4) на 37-й минуте и не участвовал в матче прошлого тура с «Сочи» (0:4). Сообщается, что футболист тренируется по индивидуальной программе.

Антон Миранчук забил четыре мяча в 11 матчах РПЛ.

«Локомотив» с девятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В ближайшем туре команда встретится с московским «Торпедо» (шесть очков), которое замыкает турнирную таблицу. Матч состоится 15 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало противостояния — в 14:00 по московскому времени.

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