Источник: Антон Миранчук не сыграет с «Торпедо»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук пропустит матч с «Торпедо». Об этом сообщил Мetaratings.

Миранчук получил повреждение и был заменён в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (2:4) на 37-й минуте и не участвовал в матче прошлого тура с «Сочи» (0:4). Сообщается, что футболист тренируется по индивидуальной программе.

Антон Миранчук забил четыре мяча в 11 матчах РПЛ.

«Локомотив» с девятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В ближайшем туре команда встретится с московским «Торпедо» (шесть очков), которое замыкает турнирную таблицу. Матч состоится 15 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало противостояния — в 14:00 по московскому времени.