КДК оштрафовал «Факел» по итогам матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчам 12-го тура Премьер-Лиги. Так, «Факел» оштрафован за поведение болельщиков на матче с «Зенитом», а «Оренбург» получил замечание по итогам матча с «Ахматом».

«Факел» – «Зенит»: в соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Факел» г. Воронеж на 30 000 рублей.

«Оренбург» – «Ахмат»: в соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 10.6. регламента) – вынести ФК «Оренбург» г. Оренбург замечание», — сказано в решении КДК на официальном сайте РФС.