Мещеряков прокомментировал назначение Нагорных в «Локомотив»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал назначение Юрия Нагорных на эту должность.



«Я знаю Юрия Дмитриевича практически 20 лет как суперпрофессионального человека в области спортивного менеджмента в широком смысле этого слова. Нагорных фигурировал в докладе ВАДА под руководством Макларена по допингу на Олимпиаде в Сочи, но там хоть одно доказательство было? Олимпиада была проведена великолепно, такой не было ни до, ни после 2014 года с точки зрения организации. Потом просто пальцем показали на нескольких лиц, которые за это отвечали, а мы теперь бегаем, как будто всё доказано и всё так и было», — приводит слова Мещерякова Metaratings.

Ранее «Локомотив» объявил, что решением совета директоров клуба председателем совета директоров избран Юрий Нагорных. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.