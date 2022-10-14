«Ростов» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Уралом». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



Хозяева занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 25 очков в 12 играх, проиграв только один матч. «Урал» располагается на 12-й строчке с 10-ю очками. У подопечных Виктора Гончаренко три победы в 12 матчах. Первое место занимает «Зенит» — 30 очков. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прошлом сезоне в Екатеринбурге команды сыграли вничью (1:1), а дома «Ростов» крупно уступил своему сопернику со счётом 1:4.