«Может, невесты русские?» Черчесов — о желании Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал желание бразильских легионеров петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта.
«Читал новости про Малкома и Клаудиньо, но особо не вникал. Причины могут быть разные. Додумывать за них не хочу.
Не удивился, что они хотят получить паспорт РФ. Может, у них невесты русские? Откуда я знаю? Прочитал, вник — и всё», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью Андрею Панкову.
Ранее появилась информация, что Малком и Клаудиньо начали процедуру получения российского гражданства. Причины такого желания бразильских футболистов до сих пор неизвестны.
Малком принял участие в 12 матчах текущего сезона РПЛ, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Клаудиньо забил один гол и сделал три голевые передачи в девяти матчах сезона Премьер-лиги.
- 14 октября 2022
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