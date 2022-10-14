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Ташуев рассказал, за счёт чего «Ахмат» может обыграть «Краснодар»

Ташуев рассказал, за счёт чего «Ахмат» может обыграть «Краснодар»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится завтра, 15 октября, и начнётся в 16:30 по мск.

«Нас ждёт интересная игра. Кто будет более мастеровит, более организован, тот и выиграет. Характер показать нужно, проделать много энергозатратной работы. Сделаем всё возможное, чтоб добыть результат», — сказал Ташуев в эфире клубного канала.

На данный момент грозненцы занимают восьмое место в турнире, а команда Александра Сторожука располагается на пятой строчке. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит». «Спартак» занимает третье место в турнире, а ЦСКА располагается на четвёртой строчке.

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