Салуквадзе считает, что Кварацхелия может стать в один ряд с Холандом и Левандовским

Экс-защитник сборной Грузии Лаша Салуквадзе, выступавший в России за казанский «Рубин», нижегородскую «Волгу» и хабаровскую «СКА-Энергию» (сегодня – «СКА-Хабаровск»), в восторге от игры соотечественника Хвичи Кварацхелии за итальянский «Наполи».



«Хвича просто великолепен! Вы сами видите, как он играет, почти в каждом матче забивает или отдаёт голевую передачу. Он сейчас в невероятной форме и может стать в один ряд с лучшими бомбардирами Европы – Левандовски и Холандом. Конкуренция большая, но всё возможно. Он окончательно освоился в «Наполи» и может стать лидером своей команды и лучшим бомбардиром Европы», – приводит слова Салуквадзе Metaratings.



Хварацхелия стал игроком «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне Хвича забил пять мячей в девяти матчах Серии А, а также оформил два гола в четырёх матчах Лиги чемпионов.