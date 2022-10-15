Главный тренер «Оренбурга»: не все в РПЛ способны повторить поступок Сычевого

Чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал действия нападающего Владимира Сычевого, который 1 октября сразу после своего гола в ворота «Сочи» на 44-й минуте отправился к кромке поля, где вручил цветы и сделал предложение своей девушке.



«У него была жёлтая карточка, он покинул пределы поля. Это значит, что судья должен был дать ему вторую жёлтую. Он сам потом понял всю ситуацию, но судья сжалился над ним. С другой стороны, хочу сказать, что Сычевой – большой мужик. Он забил гол и сделал предложение – в прямом эфире, и на стадионе было около шести тысяч зрителей. Не все в РПЛ способны поймать такой кураж и повторить его поступок», – приводит слова Лички «Матч ТВ».

В текущем сезоне Сычевой забил семь мячей в десяти матчах за «Оренбург» в РПЛ. Также на его счету два гола в двух играх Кубка России.