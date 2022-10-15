На стадионе считали фанатов с Fan ID, Карпин спорил с судьёй. Фото матча «Ростов» — «Урал»

14 октября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин эмоционально отреагировал на судейство в матче с екатеринбургским «Уралом».



«Что касается заработанных пенальти, меня это радует. А все разговоры, что «Ростов» заработал столько‑то пенальти… Тогда скажите мне, какого из этих пенальти не было? VAR всё просматривает, и слава богу, что он увидел этот пенальти, потому что судья сегодня ничего не видел. Мы пробили много пенальти, но сколько ещё не пробили! Больше раздражает, что трактовка правил судьями сводит всех с ума. Никто не понимает, когда рука, когда не рука, когда пенальти, когда не пенальти», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».