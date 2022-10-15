Миранчук и Влашич выйдут в старте «Торино» на матч с «Ювентусом»

Сегодня, 15 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на своём поле примет «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток арбитра встречи Маурицио Мариани прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые состав команд:
«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Родригес, Эйна, Лацаро, Лукич, Линетты, Влашич, Миранчук, Радоньич.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Маккенни, Костич, Влахович, Мойзе Кин.
На данный момент «Торино» занимает 10-е место турнирной таблицы чемпионата, набрав 11 очков после девяти матчей. «Ювентус» располагается на восьмой строчке, в активе подопечных Массимилиано Аллегри 13 набранных очков.
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