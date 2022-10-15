«Торино» минимально проиграл «Ювентусу», Миранчук и Влашич провели на поле всю игру

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на своём поле принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток арбитра встречи Маурицио Мариани прозвучал в 19:00 мск.
Несмотря на статус гостей, «Ювентус» имел больше возможностей для взятия ворот, однако «быкам» каждый раз удавалось сохранить ворота «на замке». Однако приложенных усилий команде не хватило, и на 74-й минуте после подачи Данило с углового нападающий Душан Влахович головой пробил по воротам без шансов для вратаря. Полузащитники Алексей Миранчук и Никола Влашич провели на поле все 90 минут, однако не смогли помочь своей команде заработать очки в этой встрече. Финальный свисток оповестил о победе гостей со счётом 1:0.
После этой встречи «Ювентус» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место чемпионата. У «Торино» остаётся в активе 11 очков, а сама команда опустилась на 11-ю строчку турнирной таблицы.
- 15 октября 2022
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