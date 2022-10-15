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Рис Джеймс не сыграет на чемпионате мира — защитник выбыл на два месяца из-за травмы

Рис Джеймс не сыграет на чемпионате мира — защитник выбыл на два месяца из-за травмы
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Лондонский «Челси» огласил диагноз защитника Риса Джеймса после полученной травмы в матче с «Миланом» в середине недели.

«После травмы колена, полученной в выездном матче с «Миланом», Рису оказали медицинскую помощь в медицинском отделении «Челси», и он посетил специалиста в эти выходные.

После консультации между всеми сторонами Джеймс будет проходить программу реабилитации и, как ожидается, будет отсутствовать в течение восьми недель», — сказано в заявлении пресс-службы «Челси» на официальном сайте.

22-летний Рис Джеймс принял участие в 15 матчах в составе сборной Англии. Чемпионат мира в Катаре начнётся 20 ноября, защитник лондонской команды пропустит турнир.

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