Жиру: хочу сыграть на своём третьем чемпионате мира со сборной Франции

Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал о цели команды на текущий сезон, а также о желании сыграть в составе сборной Франции на грядущем чемпионате мира.

«Само собой, мы хотим подтвердить титул чемпиона страны. Это будет очень сложно, но мы очень хотим показать, что можем сделать это во второй раз. После этого очень важно пройти групповой этап в Лиге чемпионов. На личном уровне мне важно всегда помогать команде выигрывать как можно больше матчей и быть как можно более решительным, а также сыграть на своём третьем чемпионате мира со сборной Франции. Очевидно, что чемпионат мира для футболиста – это что-то экстраординарное, поэтому турнир должен быть целью для него», — цитирует Жиру издание RMC Sport.