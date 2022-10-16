Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о предстоящей встрече с Месси
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что встретится с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Я обязательно увижу его в понедельник на церемонии вручения «Золотого мяча» и я знаю, что для него значит «Барселона». Но сейчас он игрок «ПСЖ», и я думаю, что мы не окажем ему никакой услуги, говоря об этом. Мы должны уважать его. Позвольте мне не вмешиваться в этот вопрос. Многие каталонцы мечтают увидеть Месси снова в «Барселоне»? Это и моя мечта тоже», — приводит слова Лапорты Sport.es.
Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за каталонцев 776 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 670 голов и 302 результативные передачи.
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