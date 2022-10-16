Акинфеев оценил уровень «Спартака» перед дерби

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил уровень московского «Спартака» перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Вратарь отметил высокую результативность красно-белых и хорошую форму нападающих «Спартака».
«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает. Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев.
Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах ЦСКА мы не будем. Всё покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».
Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
- 16 октября 2022
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:00
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33