«Унион» уверенно обыграл «Боруссию» Д и закрепился на первом месте Бундеслиги

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Унион» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.
Дортмундцы пропустили уже в дебюте встречи, когда на восьмой минуте гол забил полузащитник берлинской команды Яник Хаберер. Через 13 минут «Унион» укрепил своё преимущество благодаря Хабереру, который оформил дубль в этой встрече. В оставшееся время матча команды забить голов не смогли. Матч завершился уверенной победой «Униона» со счётом 2:0.
После этой встречи берлинский клуб набрал 23 очка и закрепился на вершине турнирной таблицы чемпионата Германии, увеличив отрыв от ближайших преследователей. У «Боруссии» остаётся в активе 16 очков, команда находится на восьмой строчке.
- 16 октября 2022
-
20:28
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:18
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:16
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:57
-
17:56