Зобнин просил Гаича остановиться. Милан продолжил матч, а ЦСКА открыл счёт

Сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск.
Отметим, что при забитом голе ЦСКА случился скандал. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просил остановить игру владевшего мячом Милана Гаича. Серб матч продолжил, мяч дошёл до Фёдора Чалова, который открыл счёт в игре.
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Матч Премьер.
Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак». Видеоролик:
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