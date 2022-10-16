Зобнин просил Гаича остановиться. Милан продолжил матч, а ЦСКА открыл счёт

Сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск.



Отметим, что при забитом голе ЦСКА случился скандал. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просил остановить игру владевшего мячом Милана Гаича. Серб матч продолжил, мяч дошёл до Фёдора Чалова, который открыл счёт в игре.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Матч Премьер.

Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак». Видеоролик: