ЦСКА — «Спартак»: Фёдор Чалов оформил дубль, сравняв счёт на 70-й минуте

Сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, впервые забивший в ворота «Спартака» в своей карьере: Милан Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной, Миха Мевля неудачно сыграл головой, а Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель. На 53-й минуте Антон Зиньковский счёт сравнял: полузащитник сместился в центр, освободился от Хорхе Карраскаля и с левой из-за штрафной исполнил классный удар в дальний угол ворот. Через четыре минуты Александр Соболев вывел свою команду вперёд: левым краем спартаковцы убежали в контратаку, Квинси Промес сделал своевременную передачу на ход Соболеву, который ворвался в штрафную, оценил позицию вратаря и аккуратно низом пробил под дальнюю штангу. На 70-й минуте Фёдор Чалов оформил дубль: Иван Обляков с правого фланга словно рукой исполнил мягкий заброс к линии вратарской, откуда Чалов без сопротивления пробил головой — мяч после отскока от газона залетел под перекладину.



Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак». Видеоролик: