Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия — о Соболеве: пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем

Джикия — о Соболеве: пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выступление нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Соболев — огромный молодец. Умеет и проявляет себя. Пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:

Новость по теме
Соболев: опять забил? Не обращаю на это внимания. Хочется в каждой игре набирать три очка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022