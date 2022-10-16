Джикия — о Соболеве: пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выступление нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Соболев — огромный молодец. Умеет и проявляет себя. Пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
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