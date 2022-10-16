Джикия: поздравили Зиньковского с забитым голом в ворота ЦСКА. Он улыбается и радуется

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о реакции футболистов красно-белых на гол Антона Зиньковского в матче с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Поздравили Зиньковского с забитым голом в ворота ЦСКА. Он улыбается и радуется. А я рад за него, пусть продолжает в том же духе. Молодец», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.