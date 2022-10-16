«Два очка заработал «Зенит». Александр Мостовой — о ничьей в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о значении завершившегося дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Скорее, закономерный результат. ЦСКА в первом тайме владел преимуществом и имел моменты, но не всё реализовал. «Спартак» выиграл второй тайм. Мы увидели слабые стороны обеих команд, о которых говорили перед матчем. В этом матче два очка заработал «Зенит», учитывая их ничью с «Факелом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.