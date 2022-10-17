Вратарь «Химок» Гудиев: с финансами в клубе всё нормально

Российский голкипер подмосковных «Химок» Виталий Гудиев рассказал, как обстоят дела в команде.



«Мы готовились к «Факелу». Хотели выиграть, нам нужны очки. Во втором тайме отдали все силы, но не получилось забить.



С финансами всё нормально. Мы тренируемся, слушаем Спартака Артуровича и выполняем все его установки. Нам это нравится, думаем только о футболе. Мне всё нравится. Он пришёл в тяжёлый момент для команды, когда нет результата. Сейчас его тоже нет. Может, это и давит, но Спартак Артурович старается с этим справиться. Мы все делаем одно дело и ждёт, что скоро придут победы.



За день-два всё становится ясно. Но вратарь всегда должен быть готов выйти на поле. Гогниев говорит команде, что надо высоко играть? Да, это его установка. Ещё тренер вратарей Алексей Николаевич говорит, как играть. Иногда бывают дискуссии, общение по тому, где и как действовать.



Я бы не сказал, что вытеснил Лантратова. Илья провёл столько матчей в РПЛ. Я столько не играл. Хочу играть в футбол, у нас здоровая конкуренция. Все вратари в нашей команде на высоком уровне, включая Антона Митрюшкина», – приводит слова Гудиева «РБ Спорт».