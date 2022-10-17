Родриго стал самым молодым более чем за 100 лет игроком, забившим пенальти в «эль класико»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс установил уникальное достижение для противостояния «Королевского клуба» и «Барселоны».

Родриго в возрасте 21 года и 280 дней стал самым молодым игроком с 1916 года, который реализовал пенальти в «эль класико». Предыдущим рекордсменом был легендарный футболист и президент «сливочных» Сантьяго Бернабеу.

Родриго забил пять голов и сделал три голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах текущего сезона.

Напомним, вчера, 16 октября, мадридский «Реал» одержал победу в матче с «Барселоной» в рамках 9-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Родриго («Реал» Мадрид) с точки ставит точку в этом матче!

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