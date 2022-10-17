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Модрич уверен, что «Золотой мяч» выиграет Бензема

Модрич уверен, что «Золотой мяч» выиграет Бензема
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич считает, что его одноклубник — нападающий Карим Бензема — станет обладателем «Золотого мяча».

«Мы все знаем, что произойдёт. Мы очень рады за него. Бензема заслуживает «Золотого мяча» за всё, что он сделал и продолжает делать», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

34-летний Бензема перешёл в «Реал» в 2009 году. В девяти матчах нынешнего сезона он забил пять мячей и отдал голевую передачу. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, но будет продлено ещё на год.

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