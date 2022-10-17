Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: Зиньковский – талантливый игрок. Абаскалю надо ставить его в стартовый состав

Кавазашвили: Зиньковский – талантливый игрок. Абаскалю надо ставить его в стартовый состав
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру игроков красно-белых Антона Зиньковского и Александра Соболева. В дерби с ЦСКА (2:2) футболисты забили по голу.

«Зиньковский, считаю, является одним из самых талантливых мальчиков в «Спартаке» на сегодняшний день в линии полузащиты. Абаскалю надо ставить его сразу в стартовый состав, чтобы он постоянно играл. Парень очень быстрый, техничный, скоростной, проводит очень большой объём работы на футбольном поле.

Что касается Соболева, то, наверное, не зря его признают ежемесячно лучшим футболистом. Действительно, он добился всего того, что мы мечтали увидеть от него – результативность, прекрасная обработка мяча и угроза воротам соперника. Его второй гол – классический. Не говорю уже про гол Зиньковского великолепным ударом. Не могу обвинить Акинфеева», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Антон Зиньковский: грязная игра — это часть матча. Роша «нарисовал» одну жёлтую на Промесе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022