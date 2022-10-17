Мэйсону Гринвуду отказано в освобождении под залог, игрок останется под стражей

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, который был арестован в субботу по подозрению в нарушении условий освобождения под залог после ареста по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозе убийством, останется под стражей, ему отказано в выходе под залог, сообщает Sky Sports.



21-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» был арестован в январе после того, как в интернете появились фотографии и видео, опубликованные девушкой Гринвуда Гарриет Робсон. Гринвуд был освобождён под условный залог, который с тех пор продлевался дважды.



После того, как Гринвуду были предъявлены обвинения, игрок был отстранён от тренировок с «Юнайтед».



Гринвуд предстанет перед Королевским судом 21 ноября.



Юристы футболиста сообщили, что будут подавать ещё одно хадатайство об освобождении под залог.

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