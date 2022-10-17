Арбитр Федотов объяснил, почему Соболева не удалили за фол в матче ЦСКА — «Спартак»
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о фоле нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).
«Прыжок Соболева на 14-й минуте — это не красная карточка. Когда нога на весу и нет попадания в бедро или колено, надо показывать жёлтую. Карасёв так и поступил.
На 29-й минуте Соболев упал в штрафной. Никакого прихвата не было — может, чуть-чуть рука на нападающем лежала. Соболев почувствовал касание и, вместо того чтобы играть в мяч, решил упасть. Здесь Карасёв правильно решил продолжить игру. О симуляции говорить тоже не нужно, потому что контакт всё же был», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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