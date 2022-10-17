«Рома» на выезде минимально обыграла «Сампдорию»

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Сампдория» на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе принимала «Рому». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло, завершилась победой римской команды с минимальным счётом.



На седьмой минуте встречи главный арбитр сначала не зафиксировал фол на Тэмми Абрахаме в штрафной хозяев, но после обращения к VAR указал на 11-метровую отметку. Точный удар нанёс Лоренцо Пеллегрини – «Рома» повела в счёте. Этот гол остался единственным в матче. Отметим, что по ходу матча рефери вынес семь предупреждений.



Благодаря победе римский клуб набрал 22 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, «Сампдория», которая не знает побед в текущем розыгрыше турнира, замыкает таблицу, имея в активе три балла.