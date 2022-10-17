Бензема: Роналдо — лучший нападающий, который когда-либо будет в футболе
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема во время речи по случаю получения «Золотого мяча» по итогам 2022 года высказался о бразильском экс-форварде Роналдо.
«Роналдо — единственный футболист, ради которого я бы сидел на скамейке, ничего не высказывая. Он и Зидан. Роналдо — лучший нападающий, который когда-либо будет в футболе. Я в этом уверен», — приводит слова Бензема Mundo Deportivo.
В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.
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