Бензема: Роналдо — лучший нападающий, который когда-либо будет в футболе

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема во время речи по случаю получения «Золотого мяча» по итогам 2022 года высказался о бразильском экс-форварде Роналдо.

«Роналдо — единственный футболист, ради которого я бы сидел на скамейке, ничего не высказывая. Он и Зидан. Роналдо — лучший нападающий, который когда-либо будет в футболе. Я в этом уверен», — приводит слова Бензема Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.