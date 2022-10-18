Анчелотти: для меня честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал награды футболистов мадридского клуба Тибо Куртуа и Карима Бензема. Напомним, Куртуа получил трофей Льва Яшина как лучший вратарь, а Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года.



«Для меня большая честь тренировать лучшего вратаря мира и обладателя «Золотого мяча». Поздравляю моих друзей Тибо и Карима», — приводит слова Анчелотти Marca.

В прошлом сезоне Бензема забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль».

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?