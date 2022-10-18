Бензема высказался о Роналду после победы в «Золотом мяче»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после победы в «Золотом мяче».

«Для меня было честью играть с ним, он просто зверь. В тот день, когда он ушёл, мне в голову пришло стремление стать лучше. У меня появилась мотивация делать больше на поле», — приводит слова Бензема Marca.

Сам Роналду занял 20-е место в голосовании на «Золотой мяч». Португальский форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Напомним, Бензема стал первым после Зинедина Зидана французом, удостоившийся этой почётной награды.

В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании. Также на счету форварда 15 голов и 2 передачи в 12 играх Лиги чемпионов.

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