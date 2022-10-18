Александр Прудников оценил перспективы «Спартака» завоевать чемпионство в этом сезоне

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников рассказал о шансах красно-белых завоевать чемпионский титул в этом сезоне.
«Сумеет ли «Спартак» отыграть у «Зенита» семь очков и побороться за первое место? А почему нет? Ещё весь чемпионат впереди. В «Зените» играют такие же люди, как и в «Спартаке». Поэтому всё возможно.
В чём «Спартак» сильнее? Я бы немного по‑другому вопрос ставил. Да, «Зенит» на сегодняшний день более укомплектованная команда, там большая обойма игроков. Но «Зенит» — не мадридский «Реал». Хотя и «Реал» тоже обыграть можно. Тут больше даже надо говорить не про игру с «Зенитом», а о том, что нужно взять свои очки в матчах с другими командами. Потому что судьба чемпионата решается не в дерби Москвы и Петербурга, а в долгом пути», – приводит слова Прудникова «Матч ТВ».
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