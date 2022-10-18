Шамиль Газизов отреагировал на новость, что «Уфа» может закрыться после Нового года
Поделиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном закрытии клуба после Нового года.
«Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет. С сегодняшнего дня всем сотрудникам клуба направлено уведомление, подписанное в том числе мной, о возможном сокращении в ближайшие два месяца.
Это правовая история, потому что главное — не создать долгов перед людьми. Мы уведомили всех, что можем платить зарплату ещё какое-то время. А дальше? А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, по итогам прошлого сезона башкирский клуб впервые за восемь лет вылетел в Мелбет Первую лигу.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:51
-
14:36
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:44
-
13:44
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:17
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:31
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:13
Партнерский контент