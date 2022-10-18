Шамиль Газизов отреагировал на новость, что «Уфа» может закрыться после Нового года

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном закрытии клуба после Нового года.

«Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет. С сегодняшнего дня всем сотрудникам клуба направлено уведомление, подписанное в том числе мной, о возможном сокращении в ближайшие два месяца.



Это правовая история, потому что главное — не создать долгов перед людьми. Мы уведомили всех, что можем платить зарплату ещё какое-то время. А дальше? А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, по итогам прошлого сезона башкирский клуб впервые за восемь лет вылетел в Мелбет Первую лигу.