Путельяс рассказала о совете Суареса, который помог ей выиграть второй «Золотой мяч»

Нападающая «Барселоны» Алексия Путельяс, получившая второй «Золотой мяч», рассказала, что благодарна уругвайскому форварду Луису Суаресу за мотивацию.



«Помню, когда я выиграла свой первый «Золотой мяч», Суарес сказал мне, что он не должен стать последним, это была важная фраза, чтобы вернуться снова и превзойти саму себя.



Я очень рада вернуться сюда. Когда я выиграла награду в прошлом году, поставила перед собой задачу стать лучше и поставить на первое место командные успехи. Без моих товарищей по команде это было бы невозможно. Спасибо клубу и всем, кто верил в меня. Также я хочу поблагодарить тренерский штаб. Я благодарю президента и всех членов руководства «Барселоны»! Это большая честь», — цитирует Путельяс Marca.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?