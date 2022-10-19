Тен Хаг высказался о ситуации с истекающими контрактами у 12 игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не переживает, из-за того, что уже следующим летом команду могут покинуть сразу 12 футболистов по истечению срока контракта. Нидерландский специалист считает, что такие вопрос необходимо решать в длительную паузу между матчами.
«В данный момент мы думаем только о матчах. У нас впереди много игр, поэтому я не хочу, чтобы это мешало переговорам. Мы должны сосредоточиться на футболе и выступлениях, а не на переговорах.
Контракт де Хеа? Пока мы не принимали решения по нему, но я могу сказать, что я действительно доволен его игрой. Его первые два выступления в сезоне были не лучшими, но после того, как он добавил нам стабильности в обороне всё стало иначе. Вернёмся к обсуждению этого вопроса зимой», — приводит слова тен Хага BBC Sport.
Среди ключевых игроков «Манчестер Юнайтед» с истекающими контрактами можно отметить Маркуса Рашфорда, Давида де Хеа, Люка Шоу, Диогу Дало, Криштиану Роналду, Фреда, Акселя Туанзебе и Фила Джонса.
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