Быстров: только клоуны могут говорить, что на Соболеве был пенальти

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче красно-белых с ЦСКА.
«Абсолютно не разделяю мнения, что арбитр испортил игру. Из тех моментов, что я видел, судья трактовал так, как было надо, и дал командам бороться «11 на 11». Прямая нога? Сначала играет в мяч, а затем засадил в ногу. Да, грубо, неприятно, но по трактовке УЕФА – это жёлтая карточка. Почему не вынес предупреждение – это второй вопрос. Промес? Да, немного отмахнулся, но не настолько, чтобы удалять его. Ну а в любом матче, который привлекает внимание болельщиков, будут как довольные, так и недовольные.
Пенальти на Соболеве? Только клоуны могут говорить о том, что это пенальти. Соболев сам прекрасно понимает, что симулировал тот момент. Поэтому никаких вопросов к судье даже не должно возникать», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».
Матч ЦСКА и «Спартака» закончился вничью 2:2. Встреча сопровождалась рядом судейских скандалов.
- 19 октября 2022
-
15:37
-
15:31
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:51
-
14:43
-
14:39
-
14:34
-
14:26
-
14:17
-
14:09
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:41
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
12:48
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:23
-
12:15
-
12:10
-
12:04
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:14
-
11:10