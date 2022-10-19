Быстров: только клоуны могут говорить, что на Соболеве был пенальти

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче красно-белых с ЦСКА.

«Абсолютно не разделяю мнения, что арбитр испортил игру. Из тех моментов, что я видел, судья трактовал так, как было надо, и дал командам бороться «11 на 11». Прямая нога? Сначала играет в мяч, а затем засадил в ногу. Да, грубо, неприятно, но по трактовке УЕФА – это жёлтая карточка. Почему не вынес предупреждение – это второй вопрос. Промес? Да, немного отмахнулся, но не настолько, чтобы удалять его. Ну а в любом матче, который привлекает внимание болельщиков, будут как довольные, так и недовольные.

Пенальти на Соболеве? Только клоуны могут говорить о том, что это пенальти. Соболев сам прекрасно понимает, что симулировал тот момент. Поэтому никаких вопросов к судье даже не должно возникать», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Матч ЦСКА и «Спартака» закончился вничью 2:2. Встреча сопровождалась рядом судейских скандалов.