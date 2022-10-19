В «Оренбурге» прокомментировали крупную победу в матче Кубка России с «Ахматом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе своей команды со счётом 4:2 в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом».
«Хорошая игра, много голов — болельщикам понравилось. Такие матчи — украшение российского футбола? Это не нам определять. Мы пытаемся. Как получается, надо спросить у болельщиков. У нас простых матчей нет. Когда много голов, всё равно интереснее.
В чём секрет «Оренбурга»? Команда собралась, нужно было время. Притёрлись, подсыгрались, поняли, что хочет Марцел», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После этой встречи положения команд в турнирной таблице группы С не изменились. «Оренбург» остался на четвёртом месте, набрав пять очков, а «Ахмат» занимает вторую строчку с шестью очками.
- 19 октября 2022
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