Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» прокомментировали крупную победу в матче Кубка России с «Ахматом»

В «Оренбурге» прокомментировали крупную победу в матче Кубка России с «Ахматом»
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе своей команды со счётом 4:2 в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом».

«Хорошая игра, много голов — болельщикам понравилось. Такие матчи — украшение российского футбола? Это не нам определять. Мы пытаемся. Как получается, надо спросить у болельщиков. У нас простых матчей нет. Когда много голов, всё равно интереснее.

В чём секрет «Оренбурга»? Команда собралась, нужно было время. Притёрлись, подсыгрались, поняли, что хочет Марцел», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой встречи положения команд в турнирной таблице группы С не изменились. «Оренбург» остался на четвёртом месте, набрав пять очков, а «Ахмат» занимает вторую строчку с шестью очками.

Новость по теме
«Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России, команды забили друг другу шесть мячей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022