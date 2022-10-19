Защитник «Динамо» Даса: Захарян играл бы в стартовом составе «Челси»

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал, что могло бы произойти в случае перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Летом сообщалось, что переход россиянина сорвался в последний момент.

«Арсен Захарян — очень качественный игрок, талант. Знаю, что лондонский клуб хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе «Челси». Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», — цитирует Дасу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 12 матчей. В них он забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В прошлом первенстве в 29 матчах турнира Арсен забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Также он записал на свой счёт гол в финале Кубка России.