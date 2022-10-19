Зиньковский: в «Спартаке» не обсуждали 3-е место в группе КР, чтобы пройти по нижней сетке

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о том, планировали ли в клубе занять третье место в группе Фонбет Кубка России, чтобы пройти по нижней сетке турнира и встретиться с клубами из низших дивизионов.

«Насколько в погружён в реалии борьбы в Кубке? Футбол идёт потоком. Считаем очки — так же, как и все.



Третье место в группе лучше, чем первое и второе? Нет. Мы же не третье место занимаем. Говорили ли про третье место до старта Кубка, чтобы пройти по нижней сетке? Если бы говорили, то занимали бы сейчас третье место. Таких разговоров не было. Ничего не обсуждали», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом». Встреча проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. После финального свистка победу праздновали футболисты красно-белых — 2:1. В составе «Факела» голом с пенальти отметился Максим Максимов, а за московскую команду забили Николай Рассказов и Шамар Николсон.