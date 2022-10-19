Заболотный: событие ли, что передали капитанскую повязку? Я вышел на поле — это событие

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о том, что он получил капитанскую повязку по ходу встречи, а также прокомментировал свой выход на поле за армейцев в матче с «Торпедо».
«Событие ли, что передали капитанскую повязку? Я вышел на поле — вот это событие», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. По окончании матча победу праздновали футболисты «Торпедо» — 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Марио Чурич, реализовав 11-метровый удар.
После этой встречи ситуация в группе D не изменилась. «Торпедо» осталось на третьем месте, набрав шесть очков, а ЦСКА продолжает возглавлять квартет, имея в активе девять набранных очков.
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