Лондонский «Челси» определился с приоритетной трансферной целью на ближайшее время. Синие хотят подписать нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена, информирует 90 min.

Согласно сведениям источника, в «Челси» понимают, что 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг — это не долгосрочное решение на позицию нападающего. При этом новый главный тренер лондонцев Грэм Поттер не рассчитывает на бельгийца Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере». В связи с этим, усиление центра нападения — главная задача синих. А Осимхен — первый приоритет для подписания.

Отмечается, что руководство «Челси» в курсе высокого спроса на Осимхена, поэтому прорабатывает и альтернативные кандидатуры форвардов. Рассматриваются варианты с Джонатаном Дэвидом из «Лилля» и Душаном Влаховичем из «Ювентуса».

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