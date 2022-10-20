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«Челси» определился с приоритетной трансферной целью

«Челси» определился с приоритетной трансферной целью
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Лондонский «Челси» определился с приоритетной трансферной целью на ближайшее время. Синие хотят подписать нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена, информирует 90 min.

Согласно сведениям источника, в «Челси» понимают, что 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг — это не долгосрочное решение на позицию нападающего. При этом новый главный тренер лондонцев Грэм Поттер не рассчитывает на бельгийца Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере». В связи с этим, усиление центра нападения — главная задача синих. А Осимхен — первый приоритет для подписания.

Отмечается, что руководство «Челси» в курсе высокого спроса на Осимхена, поэтому прорабатывает и альтернативные кандидатуры форвардов. Рассматриваются варианты с Джонатаном Дэвидом из «Лилля» и Душаном Влаховичем из «Ювентуса».

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