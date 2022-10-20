Во время матча «Факел» — «Спартак» были задержаны 30 человек

Во время матча 4-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Спартак» (1:2) правоохранительные органы задержали 30 человек. Большая часть задержанных – местные, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Отмечается, что всего несколько протоколов были оформлены по стандартной статье 20.31 «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Большинство людей доставили в отделения полиции за курение на территории стадиона. При этом за нахождение в нетрезвом состоянии был составлен всего один протокол – на 15-летнего подростка.
Напомним, московский «Спартак» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов».
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