КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 40 тысяч рублей после игры с «Уралом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (1:2).

«За нарушение технического регламента: непредоставление по заявке основного вещателя игрока для флеш-интервью — оштрафовать «Ростов» на 20 тысяч рублей.



За выход постороннего лица Рыскина на поле по окончании матча до ухода судейской бригады в подтрибунное помещение — оштрафовать «Ростов» на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Урал» одержал победу в Ростове со счётом 2:1 и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды Виктора Гончаренко 13 очков. «Ростов» на четвёртой строчке — 25 очков.

Новость по теме КДК дисквалифицировал Федотова на два матча РПЛ, Абаскаль пропустит одну игру

Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22