Хаджи: испанцы ругаются помягче русских. Поэтому Абаскалю дали одну игру, а Федотову — две

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о дисквалификации тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова из-за перепалки в матче 13-го тура РПЛ (2:2).
«Скорее всего, в перепалке Абаскаль что-то на испанском говорил. Вполне возможно, что оскорбительные вещи. Переводчики перевели, поэтому Абаскалю досталось, как и Федотову. Естественно, испанцы помягче ругаются, поэтому ему дали одну игру, а Федотову — две», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.
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