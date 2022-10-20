Хаджи: испанцы ругаются помягче русских. Поэтому Абаскалю дали одну игру, а Федотову — две

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о дисквалификации тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова из-за перепалки в матче 13-го тура РПЛ (2:2).

«Скорее всего, в перепалке Абаскаль что-то на испанском говорил. Вполне возможно, что оскорбительные вещи. Переводчики перевели, поэтому Абаскалю досталось, как и Федотову. Естественно, испанцы помягче ругаются, поэтому ему дали одну игру, а Федотову — две», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.